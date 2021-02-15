Рекордный снегопад позитивно отразился на качестве столичного воздуха

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Снегопад, принесшийв Москву рекордное количество осадков, благотворно отразился на качестве воздуха. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Уточняется, что мощный циклон, который выразился сильными порывами ветра, и обильные осадки поспособствовали значительному снижению концентрации загрязняющих веществ.

Так, среднесуточная концентрация диоксида азота уменьшилась в 2,1 раза, оксида азота — в 3,5 раза, взвешенных веществ РМ 10 — в три раза, РМ 2,5 — в 2,5 раза, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что коммунальщики очистят Москву от снега за четыре дня.

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