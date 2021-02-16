Центробанк сообщил о серьезном вызове со стороны мошенников

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Злоумышленники все чаще пытаются вынудить граждан перевести им деньги на счет в другом банке, чтобы кредитная организация не смогла предотвратить такое хищение, и это стало серьезной проблемой. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил первый замглавы Департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.

По его словам, в настоящее время мошенники, используя старый предлог угрозы хищения денежных средств, пытаются вынудить своих жертв прийти в отделение, снять деньги и перевести их злоумышленникам.

— И таким образом, банк, который обслуживает этого клиента, видит просто снятие денег, а куда средства ушли, он не знает. И вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне, и на стороне банков, — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее Сычев сообщил, что мошенники в РФ меняют тактику и придумывают новые схемы обмана клиентов банка из-за того, что граждане стали более подкованы в вопросе финансовой грамотности.

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