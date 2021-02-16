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Новый спортивный комплекс появится в Зеленограде
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новый спортивный комплекс появится в Зеленограде

Анастасия Колоскова

Город

В Зеленограде до 2026 года появится физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Комплекс построят на земельном участке площадью 0,64 гектара, выставленном властями на открытый аукцион в электронной форме. Он расположен по адресу: Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1841.

Принять участие в аукционе могут физические или юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Победитель торгов по условию договора должен будет построить комплекс и ввести его в эксплуатацию за пять с половиной лет.

— По результатам реализации проекта 100 процентов площадей объекта передается в собственность инвестора, — цитирует Владимира Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составит 9,6 тысячи квадратных метров. Территория позволяется построить здесь комплекс помещение со спортивными клубами и бассейном, а также организовать места для транспорта.

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