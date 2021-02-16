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Эндокринолог предупредила о последствиях резкого отказа от курения
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Эндокринолог предупредила о последствиях резкого отказа от курения

Ксения Монахова

Общество

Отказ от курения провоцирует чувство голода. Это может привести к набору лишнего веса, однако не стоит оставаться в зависимости от сигарет. Об этом заявила заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр», врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина.

— Никотин снижает чувство голода и замедляет процессы всасывания пищи в кишечнике, — подчеркнула специалист.

Она выразила мнение, что людям, бросившим курить, стоит больше заниматься спортом и физическими нагрузками. Также врач рекомендовала избирательно подходить к выбору рациона питания.

По словам Губкиной, после отказа от никотина стоит обратиться к диетологу и ежедневно контролировать свое здоровье. В такие периоды организм может нуждаться, например, в обычной питьевой воде. Ее употребление сможет нормализовать ситуацию, сообщают «Аргументы и факты».

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