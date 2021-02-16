Уголовное дело завели после смерти пациентки в подмосковной больнице

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Правоохранители в подмосковных Люберцах возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Дело было заведено в отношении сотрудников ГБУЗ МО «Дзержинская городская больница». Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 16 февраля.

Собеседник «ВМ» уточнил, что медики не смогли оценить тяжесть состояния пациента при поступлении, что в результате это привело к запущенности заболевания.

Добавляется, что по неосторожности врачей в Дзержинской городской больнице скончалась одна из пациенток. Причиной смерти стал острый разлитой перитонит.

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