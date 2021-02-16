Индивидуальную программу по развитию экспорта разработали для компаний технополиса «Москва»

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Центр «Моспром» разработал индивидуальную комплексную программу развития экспорта для предприятий особой экономической зоны «Технополис «Москва». Отмечается, что около четверти резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» экспортируют свою продукцию более чем в 25 стран мира.

В частности, за рубеж поставляют электронику, образовательное и досмотровое оборудование, композиты, оптические решения и другие товары.

— Специализированная программа поможет предприятиям расширить географию поставок и наладить контакты с новыми потенциальными импортерами, в том числе за счет организации бизнес-миссий и коллективных экспозиций на зарубежных выставках, — отметил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что эксперты центра подготовят для резидентов аналитические обзоры по интересным зарубежным рынкам, включающие в себя детальный анализ определенной страны и перспектив в конкретных отраслях.

Некоторые предприятия уже сотрудничали с «Моспромом». Так, производитель аккумуляторов Ensol участвовал в коллективном стенде столичных производителей на выставке в Китае, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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