Московская школьница получила травмы из-за упавшего с крыши дома снега

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Россия, Москва, 7-я Парковая улица Карта всех событий

Прокуратура Москвы проводит проверку по факту падения с крыши дома снега, в результате которого получила травмы 16-летняя школьница.

Уточняется, что инцидент произошел днем в понедельник, 15 февраля, на улице 7-й Парковой в столичном районе Измайлово. Травмированная упавшим снегом девочка обратилась за медицинской помощью.

Измайловская межрайонная прокуратура установит все обстоятельства произошедшего и определит виновность лиц, ответственных за содержание общедомового имущества многоквартирного дома и за проведение работ по очистке кровель от снега и наледи, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

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