Более 200 тысяч жителей Подмосковья привились от COVID-19

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Прививку от коронавирусной инфекции сделали свыше 200 тысяч жителей Московской области. Бесплатная вакцинация проводится препаратом «Спутник V». Об этом «Радио 1» сообщает со ссылкой на региональный минздрав.

— Кампания по вакцинации в Подмосковье продолжается. Мы наращиваем темпы, так как многие жители региона хотят защитить себя и своих близких от COVID-19, — рассказала руководитель ведомства Светлана Стригункова.

По ее словам, сделать прививку от коронавируса можно в поликлинике, а также в пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах, или в мобильных комплексах. Для того чтобы получить вакцину, нужно иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Прививку делают лицам старше 18 лет, у которых нет противопоказаний.

Запись на вакцинацию проводится на портале «Госуслуги». Также это можно сделать по телефону 122, в поликлинике или в МФЦ.

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