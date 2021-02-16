Более 200 тысяч жителей Подмосковья привились от COVID-19
Прививку от коронавирусной инфекции сделали свыше 200 тысяч жителей Московской области. Бесплатная вакцинация проводится препаратом «Спутник V». Об этом «Радио 1» сообщает со ссылкой на региональный минздрав.
— Кампания по вакцинации в Подмосковье продолжается. Мы наращиваем темпы, так как многие жители региона хотят защитить себя и своих близких от COVID-19, — рассказала руководитель ведомства Светлана Стригункова.
По ее словам, сделать прививку от коронавируса можно в поликлинике, а также в пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах, или в мобильных комплексах. Для того чтобы получить вакцину, нужно иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Прививку делают лицам старше 18 лет, у которых нет противопоказаний.
Запись на вакцинацию проводится на портале «Госуслуги». Также это можно сделать по телефону 122, в поликлинике или в МФЦ.
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