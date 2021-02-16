Годовалый ребенок утонул в ванне в Подмосковье

Фото: СК РФ

В Московской области следователи организовали проверку после смерти годовалого мальчика, который утонул в ванне во время купания. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области во вторник, 16 февраля.

По предварительной информации, мать ребенка оставила в ванне, наполненной водой, двоих малолетних детей. Годовалый мальчик находился в стульчике для купания. Вернувшись, женщина обнаружила младшего ребенка полностью погруженным в воду без признаков жизни.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, в результате будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

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