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Годовалый ребенок утонул в ванне в Подмосковье
Фото: СК РФ

Годовалый ребенок утонул в ванне в Подмосковье

Виктория Родимкина

Происшествия

В Московской области следователи организовали проверку после смерти годовалого мальчика, который утонул в ванне во время купания. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области во вторник, 16 февраля.

По предварительной информации, мать ребенка оставила в ванне, наполненной водой, двоих малолетних детей. Годовалый мальчик находился в стульчике для купания. Вернувшись, женщина обнаружила младшего ребенка полностью погруженным в воду без признаков жизни.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, в результате будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

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