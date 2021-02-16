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Скончалась актриса театра и кино Лариса Кичанова
Фото: Кузьмин Валентин / ИТАР-ТАСС

Скончалась актриса театра и кино Лариса Кичанова

Анастасия Колоскова

Культура

Во вторник, 16 февраля, на 72-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Лариса Кичанова, известная по фильму «А зори здесь тихие». Об этом сообщается на сайте Малого театра, где долгое время служила актриса.

По данным СМИ, Кичанова переболела коронавирусом, и причиной смерти могли стать осложнения, вызванные болезнью.

СПРАВКА «ВМ»

Лариса Кичанова родилась в Оренбурге 27 июля 1949 года. После окончания ГИТИСа в 1972 году была принята в труппу Государственного академического Малого театра. Она сыграла в 45 постановках театра.

Зрители запомнили ее по фильмам «А зори здесь тихие», «А у нас на заводе», «Правда — хорошо, а счастье лучше» и многим другим.

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