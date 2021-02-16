Мануальный терапевт рассказал, как продлить «срок службы» позвоночника

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, что позвоночник, суставы, сухожилия и хрящи человека имеют определенный срок службы. Он назвал способы, как его продлить.

— «Гарантийный срок» наших сухожилий, хрящей, суставов и позвоночника — это 35–45 лет. У разных людей срок различается, — отметил специалист.

По словам врача, после этого возраста человек начинает испытывать проблемы с позвоночником и суставами. Это связано с его физиологией, а также со снижением кровообращения и нарушением обменных процессов.

Кабычкин отметил, что на продление этого срока влияет правильно распределенная нагрузка на позвоночник. Так, при работе стоя статическая нагрузка на позвоночник увеличивается, а сидя — снижается. Важную роль играет также то, как человек сидит.

Он уточнил, что некомфортное положение за рабочим столом повышает статическую нагрузку на позвоночник, стопы и суставы. Это может привести к спазму мускулатуры.

Врач порекомендовал периодически менять позу за столом и делать перерывы каждые 40 минут. Также благотворно на позвоночнике скажутся гимнастика и специальные упражнения, сообщает радио Sputnik.

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