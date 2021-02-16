Мужчина в Москве заполнил багажник каршерингового автомобиля снегом
Россия, Москва, Пресненская набережная, 12Карта всех событий
В Москве мужчина начал собирать снег в багажник автомобиля каршеринга. Видеозапись инцидента появилась в Telegram-канале «Москва. Новости» во вторник, 16 февраля.
В сообщении также говорится, что инцидент произошел в районе «Москвы-Сити».
Ранее москвичей предупредили о сложностях с дорожным движением и парковкой из-за снега.
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