Мужчина в Москве заполнил багажник каршерингового автомобиля снегом

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Россия, Москва, Пресненская набережная, 12 Карта всех событий

В Москве мужчина начал собирать снег в багажник автомобиля каршеринга. Видеозапись инцидента появилась в Telegram-канале «Москва. Новости» во вторник, 16 февраля.

В сообщении также говорится, что инцидент произошел в районе «Москвы-Сити».

Видео: Telegram-канал «Москва. Новости»

Ранее москвичей предупредили о сложностях с дорожным движением и парковкой из-за снега.

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