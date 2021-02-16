Между станциями «Пыхтино» и «Внуково» закончат строительство метромоста

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, поселение Внуковское, улица Лётчика Грицевца Карта всех событий

Между станциями «Пыхтино» и «Внуково» заканчивают строительство метромоста через реку Ликову. Его длина составит 460 метров. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что в настоящее время рабочие занимаются возведением железобетонных конструкций.

— Построена 21 из 23 опор метромоста через реку Ликову на перегоне между станциями «Пыхтино» и «Внуково» Солнцевской линии. Залито 17 пролетных строений из 22», — пояснил Рафик Загрутдинов.

Станции «Пыхтино» и «Внуково» станут двумя единственными остановками на участке станций Солнцевской линии от «Рассказовки» до «Внукова»

Станция «Пыхтино» будет находится в поселении Внуковском Новомосковского административного округа. Вход будет расположен с южной стороны Боровского шоссе, рядом с улицей Летчика Грицевца. Уточняется, что на одну из стен объекта добавят ленту с чертежами советских самолетов.

Станцию «Внуково» посветят истории авиаконструкторского бюро Андрея Туполева. Кроме того, метро будет интегрирован в одноименный аэропорт, чтобы пассажиры могли попадать в него через подземный переход прямо со станции, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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