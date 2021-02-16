Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Между станциями «Пыхтино» и «Внуково» закончат строительство метромоста
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Между станциями «Пыхтино» и «Внуково» закончат строительство метромоста

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, поселение Внуковское, улица Лётчика Грицевца Карта всех событий

Между станциями «Пыхтино» и «Внуково» заканчивают строительство метромоста через реку Ликову. Его длина составит 460 метров. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что в настоящее время рабочие занимаются возведением железобетонных конструкций.

— Построена 21 из 23 опор метромоста через реку Ликову на перегоне между станциями «Пыхтино» и «Внуково» Солнцевской линии. Залито 17 пролетных строений из 22», — пояснил Рафик Загрутдинов.

Станции «Пыхтино» и «Внуково» станут двумя единственными остановками на участке станций Солнцевской линии от «Рассказовки» до «Внукова»

Станция «Пыхтино» будет находится в поселении Внуковском Новомосковского административного округа. Вход будет расположен с южной стороны Боровского шоссе, рядом с улицей Летчика Грицевца. Уточняется, что на одну из стен объекта добавят ленту с чертежами советских самолетов.

Станцию «Внуково» посветят истории авиаконструкторского бюро Андрея Туполева. Кроме того, метро будет интегрирован в одноименный аэропорт, чтобы пассажиры могли попадать в него через подземный переход прямо со станции, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Более двух миллионов «квадратов» недвижимости введут в ТиНАО до конца года

транспортМетростроительство
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Я не хочу ничего решать, я хочу замуж за бизнесмена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грешно смеяться над больными модераторами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Георгий Коняев
Георгий Коняев

«Три дня я молился»: очень, очень плохой трип

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: почему московский борщ лучше украинского

Максим Лещев
Максим Лещев

Офис, квартира или дом: в какую недвижимость лучше вложиться

Все мнения
О проекте