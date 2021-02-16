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«Семья или свобода?»: экс-супруга Гогунского раскрыла причины расставания
Виталий Гогунский с женой / Фото: youtube.com

«Семья или свобода?»: экс-супруга Гогунского раскрыла причины расставания

Никита Абрамов

Звезды

Бывшая жена актера Виталия Гогунского Ирина Маирко рассказала о причинах развода с артистом. На данный момент девушка воспитывает одна их общего ребенка, десятилетнюю Милану, и, по ее словам, не ждет помощи от бывшего мужа.

— За десять лет отцовства мы видели его не чаще чем раз в месяц. В последний раз его хватило на два месяца. Виталий никак не может определиться, что в его жизни имеет большую ценность: семья или свобода, — рассказала Маирко.

По ее словам, финансовые проблемы в семье начались после свадьбы. Бывшая звезда сериала «Универ», больше известный зрителям по роли Кузи, оказался неспособен зарабатывать на жизнь и обеспечивать семью.

После свадьбы у актера случился творческий кризис, который продлился год. Однако Ирина рассказала, что окончательный разрыв случился не из-за проблем с деньгами.

Гогунский должен был сделать сценарий для новогоднего шоу, в котором участвовала Милана. Как оказалось, он не приложил никаких усилий, несмотря на близость надвигающегося праздника.

— Тогда Виталик задумал делать детское шоу с участием своего персонажа Кузи. Но у него ничего не вышло. Видимо, одного актерского таланта мало, чтобы стать хорошим режиссером и продюсером. Для этого нужны другие качества, которых у Виталика нет. Мы окончательно расстались, и я подала на развод, — цитирует супругу Гогунского Teleprogramma.pro.

Ранее Ирина рассказала о причинах, по которым ее дочь Милана не общается со своим отцом.

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