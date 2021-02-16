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Дептранс планирует подать в суд на водителя, вставшего на трамвайных путях в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Дептранс планирует подать в суд на водителя, вставшего на трамвайных путях в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 11 Карта всех событий

Департамент транспорта столицы планирует подать в суд на водителя, который встал на трамвайные пути в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел во вторник, 16 февраля, на Варшавском шоссе в районе дома 11. Автомобилист выехал на пути, из-за чего препятствовал движению трамваев № 3, 16, 47, 49 в течение 1,5 часа.

Уточняется, что водитель хотел объехать по трамвайным рельсам затруднения в движении на Варшавском шоссе, однако застрял на путях. Машину оперативно вытащили бригады дорожного патруля, добавили в пресс-службе.

— Сейчас мы обсуждаем вопрос подачи в отношении водителя судебного иска, — сообщили в департаменте.

Отмечается, что в настоящее время движение общественного транспорта на участке восстановили.

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