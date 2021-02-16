Посол РФ опроверг сообщения о гибели военных инструкторов в ЦАР

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Информация о гибели россиян в Центральноафриканской Республике (ЦАР) является фейковой. Об этом во вторник, 16 февраля, заявил посол России в Банги Владимир Титоренко.

По его словам, эта фейковая информация появилась на интернет-ресурсе «Корбо-Ньюс». Посольство проверило данные сведения. Никто из российских инструкторов в ЦАР не был взят в плен или убит, сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ЦАР якобы убиты несколько российских наемников. Один из них взят в заложники.

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