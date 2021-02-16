Названа дата начала нового сезона РПЛ

Фото: Twitter / ФК «Спартак-Москва»

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за структуру календаря сезона 2021–2022 годов. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили на сайте РПЛ.

Отмечается, что чемпионат России по футболу начнется 25 июля 2021 года. Последний тур нового сезона РПЛ пройдет 22 мая 2022 года.

Ранее РПЛ поддержала досрочное выделение футбольному клубу «Тамбов» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны лиги. Они будут выделены при условии выполнения «Тамбовом» остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

Читайте также: «Тамбов» снял свою команду с молодежного чемпионата России по футболу