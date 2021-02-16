Бывшая жена Епифанцева засудит напавшую на нее в баре женщину

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Бывшая жена актера Владимира Епифанцева, актриса Анастасия Веденская, хочет засудить обидчицу, которая нанесла ей травму лица во время драки в баре Санкт-Петербурга. Об этом рассказал адвокат, представляющий интересы Веденской.

— Сейчас будет проведена экспертиза повреждений, нанесенных Анастасии, и после этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела. И решится вопрос о статье, по которой оно будет возбуждено. Это зависит в том числе от тяжести вреда здоровью, который причинен Анастасии, — поделился адвокат.

Юрист отметил, что актриса не собирается идти на мировую. Он считает, что Веденская потребует дополнительной компенсации, так как она получила травму лица, а это прямая помеха ее профессиональной деятельности.

— Она не готова с ней мириться, не готова вести какие-то переговоры, но тем не менее вред причинен, в том числе моральный, материальный. Возможно, даже речь будет идти об упущенной выгоде, потому что пострадало лицо, а это инструмент актрисы. Поэтому мы, конечно, заявим в свое время, — цитирует адвоката 5-tv.ru.

Напомним, в ночь на 11 февраля в одном из питерских баров после премьеры фильма «Дочь тьмы» собралась компания, в которой были актриса Анастасия Веденская и режиссер Ростислав Мусаев. В какой-то момент между сидящей за столиком женщиной и Веденской произошла перепалка, в результате которой актриса получила травму лица. Позже в заведение зашел бывший супруг Анастасии Владимир Епифанцев и набросился на режиссера с кулаками.

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