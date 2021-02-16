«Не хочу обсуждать»: Дробыш отреагировал на критику Топалова, поддержавшего Самбурскую

Фото: Из личного архива Виктора Дробыша

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш высказался в ответ на критику певца Влада Топалова в его адрес. В конфликте Дробыша и актрисы Настасьи Самбурской певец занял сторону девушки.

— Я тебя очень хорошо понимаю. Я знаком с методами вышеупомянутого продюсера. Я за тебя, если нужно, — сказал Топалов.

Дробыш резко отреагировал на критику певца.

— Вы сейчас шутите? Я не хочу это обсуждать. Влад Топалов поддержал Самбурскую. А кто еще из известных артистов ее поддержал? Спасибо вам большое за звонок. Глупости комментировать я не хочу, — цитирует продюсера Teleprograma.pro.

Ранее актриса Настасья Самбурская раскрыла подробности ее конфликта с продюсером Виктором Дробышем. По ее словам, получилось, что подписанный ею контракт полностью ограничил свободу ее актерской деятельности. Также она хотела через суд полностью расторгнуть договор с Дробышем, но добилась пока только того, чтобы продюсерский центр предоставил отчет о работе с ней за несколько лет.

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