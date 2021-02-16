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«Не смогла рассказать»: женщина объяснила, зачем выдала кукол за мертвых младенцев
Фото: pixabay / Maximilian Weber

«Не смогла рассказать»: женщина объяснила, зачем выдала кукол за мертвых младенцев

Кирилл Николаев

Происшествия

В эфире программы «На самом деле» на Первом канале Лаура Даудова из Ставрополя объяснила, зачем выдала кукол за мертвых младенцев. Женщина призналась, что искренне верила в беременность. Даудова ходила в женскую консультацию. Там ей сказали, что плода нет.

— Мужу не смогла это рассказать. Постоянно думала, что надо бы сказать правду, а потом почувствовала шевеление в животе. Подумала, что может врачи ошиблись. До последнего надеялась, — заявила она.

Женщина рассказала, что когда пришло время рожать, то решила соврать близким, что едет в госпиталь, а сама отправилась на съемную квартиру. Оттуда она несколько дней высылала мужу и маме фотографии младенцев, скачанные из Интернета. Женщина решила симулировать роды и смерть малышей. Для этого она пошла в детский магазин и купила двух кукол.

«Не смогла рассказать»: женщина объяснила, зачем выдала кукол за мертвых младенцевФото: youtube.com

— Купила их, завернула в детскую одежду. Поняла, что куклы легкие, поэтому набила их песком. Они же не пахли, как детки, поэтому одежду я постирала в молоке, — добавила Лаура Даудова.

Супруг женщины Дауд Даудов еще не отошел от шока после произошедшего. Он признался, что все еще любит жену и хочет быть с ней. Супруги постараются сохранить отношения.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой мужчина жалуется, что во время похорон своих детей якобы обнаружил подмену. Вместо тел, по словам мужчины, сотрудники перинатального центра положили кукол.

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Ставропольмладенцы#куклы
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