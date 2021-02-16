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Спецтехника проведет механизированную уборку улиц Москвы от снега
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Спецтехника проведет механизированную уборку улиц Москвы от снега

Анастасия Волоснова

Город

Спецтехника начнет механизированную уборку столичных улиц от снега в 23:00 во вторник, 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.

Уточняется, что колонны коммунальной техники подметут проезжую часть и тротуары. Кроме того, машины проведут противогололедную обработку улиц. В пресс-службе добавили, что в случае обильного снегопада или недостаточной очистки дорог спецтехника повторит уборку.

В ведомстве призвали водителей не препятствовать работе коммунальных служб. Автомобилистов попросили не мешать прохождению спецтехники и с пониманием относиться к работе коммунальщиков.

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