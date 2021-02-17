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Столичные библиотеки проведут онлайн-встречи с авторами военной прозы
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Столичные библиотеки проведут онлайн-встречи с авторами военной прозы

Анастасия Чанцева

Город

Столичные библиотеки ко Дню защитника Отечества организуют онлайн-марафон «Отцы и дети». В онлайн-встречах примут участие не только авторы военной прозы и поэзии, но и потомки маршалов Советского Союза, которые расскажут о подвигах своих дедов.

Прямые эфиры пройдут 17 и 18 февраля из «Библиотеки издательств» — читального зала парка «Зарядье». Расписание встреч и ссылки на трансляции опубликованы на портале «Онлайн.Библиогород».

«Библиотека издательств» — совместный проект Московской дирекции по развитию культурных центров и департамента культуры и парка «Зарядье». В фонде библиотеки находится более полторы тысячи книг, предоставленных ведущими издательскими домами города. Обновляют и пополняют библиотеку несколько раз в год, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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