Минтранс предложил масштабное внедрение биометрии в российских аэропортах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

К концу 2023 года биометрическая идентификация пассажиров при прохождении предполетных процедур должна появиться в шести процентах российских аэропортов. Об этом заявил Минтранс в среду, 17 февраля.

Но внедрение биометрии в аэропортах может быть и масштабнее, если ведомство найдет источники финансирования. Уточняется, что искусственный интеллект при обработке данных сможет упростить транспортные процедуры.

В конце 2019 года в РФ было 202 аэропорта. Если к концу 2023-го их число не изменится, то система биометрии должна быть внедрена в 12 аэропортах страны. Будет ли внедрение новой системы как-то влиять на объем пассажиропотока — не указывается.

В России с 2018 года функционирует Единая биометрическая система (ЕБС), которая содержит снимки лица и записи голоса для того, чтобы с их помощью идентифицировать личность для получения цифровых услуг, сообщает РБК.

Читайте также: Прямое авиасообщение между Петербургом и Владивостоком запустят летом