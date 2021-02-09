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Прямое авиасообщение между Петербургом и Владивостоком запустят летом
Фото: АГН «Москва»

Прямое авиасообщение между Петербургом и Владивостоком запустят летом

Елена Фролова

Транспорт

Регулярное авиасообщение между Санкт-Петербургом и Владивостоком запустят с 1 июня 2021 года. Рейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines. Самолеты будут вылетать два раза в неделю — по вторникам и субботам. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Владивостока.

Первый лайнер вылетит в Северную столицу 1 июня. Время в пути составит 8 часов 45 минут. Рейсы в Москву стартуют с 31 мая. Они будут проводиться четыре раза в неделю. Общее время полета из Владивостока в столицу составит 8 часов 35 минут.

Также с 1 июня стартуют полеты в Сочи. Полеты в этом направлении будут выполняться по понедельникам и четвергам. Продолжительность полета составит 9 часов 45 минут.

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