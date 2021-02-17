Власти России выделят около 1,7 миллиарда рублей для медучреждений Подмосковья

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Больницам и поликлиникам Московской области перечислят из резервного фонда правительства России около 1,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.

— Наш регион получит свыше 1,7 миллиарда рублей. В Подмосковье число новых заражений снижается, хорошо организован процесс вакцинации, — отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

При этом он добавил, что за сутки в регионе фиксируется порядка 700 заразившихся человек. Эта цифра, по его мнению, является большой нагрузкой для медиков и специального медоборудования. Он отметил, что поддержка со стороны федеральных властей даст Подмосковью дополнительную уверенность в том, что граждане получат качественную медицинскую помощь.

Уточняется, что в общей сложности на дополнительное финансирование учреждений здравоохранения в регионах было направлено более 25,4 миллиарда рублей.

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