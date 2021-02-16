Губернатор Петербурга назвал основные задачи на год по развитию медицины в городе

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании правительства города заявил, что здравоохранение является одним из приоритетных направлений в 2021 году. По его словам, Северная столица «расхлебывает» последствия пандемии коронавирусной инфекции, поэтому в настоящее время перед городскими властями лежит ряд важных медицинских задач. Об этом сообщают «Невские новости».

— Коронавирус поставил перед нами много задач, часть из которых мы уже решили, но теперь нужно усилить работу с сердечно-сосудистыми патологиями, реабилитацию тех, кто тяжело перенес COVID-19, — пояснил Беглов.

Он также отметил необходимость «позаботиться» о медицинских кадрах. Кроме того, уже принято решение о возведении стационаров-трансформеров. Эти отделения при необходимости можно будет перепрофилировать для работы с больными коронавирусом.

— Мы приступаем к работе над проектом нового корпуса Больницы святого Луки, рассчитанной на 400 коек. Если они не понадобятся нам в течение одной–двух недель, то здание будет перепрофилировано в обычный стационар, — подчеркнул губернатор.

Он напомнил и про строительство поликлиники городского онкоцентра. Еще одной задачей на год Беглов назвал вакцинацию населения. На данный момент в Петербурге работает 121 прививочный пункт. В будущем это число планируется увеличить до 146.

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