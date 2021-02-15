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Андрей Воробьев объяснил, почему важно продолжать носить маски
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьев объяснил, почему важно продолжать носить маски

Елена Фролова

Здоровье

Несмотря на улучшение ежедневной статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией, от масочного режима пока рано отказываться. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства, сообщил телеканал «360».

— COVID-19 отступает. Идет активная вакцинация. И, безусловно, это дает свои результаты, — отметил Андрей Воробьев.

Он напомнил, что в Подмосковье идет работа по сворачиванию коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом, в медицинских учреждениях. При этом глава региона обратился к жителям с просьбой не расслабляться после снятия ограничений, а продолжать носить маски и перчатки в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

— Наличие средств индивидуальной защиты по-прежнему остается важным. Для чего? Чтобы человек себя защитил, чтобы старшее поколение, те, кому по разным причинам нельзя привиться, могли бы себя обезопасить, — пояснил губернатор.

По его словам, снижение числа зараженных в Московской области не повлияет на работы по модернизации системы здравоохранения. В регионе выделены денежные средства на дооснащение больниц специальной медтехникой по программе президентских национальных проектов.

Читайте также: Около 200 тысяч жителей Подмосковья вакцинируются от коронавируса за февраль

Андрей ВоробьевМосковская областькоронавирус
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