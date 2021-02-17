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Высота сугробов в Москве местами достигла 74 сантиметров
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Высота сугробов в Москве местами достигла 74 сантиметров

Анастасия Чанцева

Город

Утром в среду, 17 февраля, высота сугробов в некоторых местах Москвы составила от 58 до 74 сантиметров.

— Снегопад, начавшийся днем 16 февраля, лишь едва прикрыл столичную землю слабым снежком, а в ночь на 17 февраля теплый фронт, видимо, прибавил снега. В среднем по Москве прирост свежевыпавшего снега составил два сантиметра, — сообщает портал «Метеоновости».

Отмечается, что самое большое количество снега выпало на юго-западе Москвы — там прирост составил три сантиметра, в центре и на северо-западе столицы выпало по одному сантиметру снега.

К утру 17 февраля высота снежного покрова на ВДНХ выросла до 58 сантиметров, на Балчуге — 59 сантиметров, в Измайлове — 74 сантиметра. Максимум по приросту снега в 63 сантиметра наблюдался на ВДНХ в 1994 году.

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