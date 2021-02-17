Столичный Центр пульмонологии вернется к обычному режиму работы

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Столичный Центр пульмонологии ГКБ № 67 перейдет к штатному режиму работы после специализации на пациентах с COVID-19. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, ранее центр был перепрофилирован для приема москвичей с коронавирусом. Теперь медицинское учреждение начнет плановый прием обычных пациентов.

— Центр пульмонологии, созданный на базе городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова, после проведения специализированной санитарной обработки примет пациентов, — отметила Анастасия Ракова.

Отмечается, что для безопасности пациентов во время госпитализации будут соблюдаться определенные правила. Интервал между приемом пациентов будет составлять не менее 15 минут. В перерыве помещения будут проветривать и дезинфицировать. Госпитализацию больных будут проводить через отдельный вход, а койки в палатах расставят на увеличенном расстоянии, сообщает Telegram-канал «Москва о важном».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Власти России выделят около 1,7 миллиарда рублей для медучреждений Подмосковья