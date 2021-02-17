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Минобороны РФ опровергло информацию об угрозе взрыва в здании ведомства
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Минобороны РФ опровергло информацию об угрозе взрыва в здании ведомства

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Фрунзенская набережная, 22/2Карта всех событий

Министерство обороны РФ опровергло информацию об угрозе взрыва в здании военного ведомства на Фрунзенской набережной в столице. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в среду, 17 февраля.

Ранее источник «Вечерней Москвы» сообщил, что в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании Министерства обороны.

— Информация, опубликованная рядом СМИ о якобы возникшей угрозе взрыва в здании Минобороны России на Фрунзенской набережной, дом № 22, не соответствует действительности, — передает сообщение РИА Новости.

Уточняется, что все подразделения, которые находятся в здании МО РФ, функционируют в штатном режиме.

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угроза взрываМинобороны РФопровержение сообщений
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