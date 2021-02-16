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Полторы тысячи человек эвакуировали из РосНОУ из-за сообщения об угрозе взрыва
Фото: Пелагия Замятина / «Вечерняя Москва»

Полторы тысячи человек эвакуировали из РосНОУ из-за сообщения об угрозе взрыва

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, улица Радио, 22Карта всех событий

В Москве из Российского нового университета (РосНОУ) из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва эвакуировали людей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 16 февраля.

Уточняется, что эвакуация проходила по адресу улица Радио, дом № 22.

— Эвакуированы 1500 человек, — сообщил собеседник «ВМ».

Ранее сообщалось, что пятьдесят человек эвакуировали из-за возгорания в административном здании в центре Москвы.

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