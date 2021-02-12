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СМИ: Неизвестные сообщили о минировании 25 школ в Подольске
Фото: pixabay / Gerd Altmann

СМИ: Неизвестные сообщили о минировании 25 школ в Подольске

Юлия Курганова

Происшествия

Анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили в 25 учебных учреждений Подольска. Об этом сообщил в пятницу, 12 февраля, источник в правоохранительных органах.

— Неизвестные направили анонимные сообщения в экстренные службы о заложенных взрывных устройствах в 25 школах в Подольске, — рассказал он.

Уточняется, что в настоящее время уже проверили девять школ, информация об их минировании оказалась ложной. Продолжается проверка остальных учебных учреждений, передает ТАСС.

Ранее информация о минировании ряда столичных школ не подтвердилась. После анонимного сигнала в учреждения прибыли сотрудники правоохранительных органов и внимательно обследовали здания.

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