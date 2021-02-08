Уроки в школах на Дальнем Востоке отменили из-за сообщений о минировании

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Занятия в школах нескольких регионов на Дальнем Востоке отменили из-за сообщений о минировании, идет массовая эвакуация детей. Об этом сообщает в понедельник, 8 февраля, ТАСС со ссылкой на местные власти.

В частности, были эвакуированы учащиеся 149 школ в Сахалинской области. В настоящее время в учебных заведениях проходят проверки, занятия первой смены отменены.

Из-за таких же сообщений учебный процесс приостановлен и в школах Благовещенска Амурской области.

По информации региональных СМИ, сообщения о минировании учебных заведений поступили и в правоохранительные органы на Камчатке и Чукотке, в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане. Но местные власти пока официально не подтверждают данную информацию.

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