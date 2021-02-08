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Информация о минировании ряда столичных школ не подтвердилась
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Информация о минировании ряда столичных школ не подтвердилась

Юлия Ямпольская

Город

Несколько московских школ проверили после поступившей информации о минировании — сообщения не подтвердились. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Уточняется, что после анонимного сигнала в учреждения прибыли сотрудники правоохранительных органов и внимательно обследовали здания. Кроме того, администрации школ находились в тесном взаимодействии со специалистами, которые оперативно принимали решение об эвакуации, передает агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве отметили, что образовательные учреждения действовали по инструкциям и делали все необходимое для обеспечения безопасности учеников.

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