Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании Минобороны

Фото: Минобороны РФ

Россия, Москва, Фрунзенская набережная, 22/2 Карта всех событий

В полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании по адресу Фрунзенская набережная, 22/2. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 17 февраля.

Судя по карте, речь идет о здании Министерства обороны РФ.

Кроме того, собеседник «ВМ» уточнил, что есть информация об угрозах взрыва по адресам улица Остоженка, дом № 53, и Комсомольский проспект, 2/11.

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