Бывшему губернатору Ишаеву дали условный срок за растрату 7,5 миллиона рублей

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Суд в столице приговорил к условному сроку бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева за растрату 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 17 февраля.

— Назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей. Срок считать условным, — говорится в тексте приговора.

Второму фигуранту дела — бывшему генеральному директору представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадию Кондратьеву — также дали условный срок. Его приговорили к трем годам и также обязали выплатить 400 тысяч рублей штрафа.

При этом следствие просило для Ишаева семь лет колонии, а для Кондратьева — четыре года.

Ранее подсудимых признали виновными в растрате денежных средств, принадлежащих ПАО «НК «Роснефть».

Напомним, в период с 2014 по 2019 год Виктор Ишаев, пользуясь служебным положением, организовал растрату денежных средств ПАО «НК «Роснефть» на сумму более 7,5 миллиона рублей. Для этих целей он обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему коммерческой организацией.

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