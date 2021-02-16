Заседание суда по разделу имущества Телегина и Пелагеи вновь перенесли

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Заседание суда по делу о разделе имущества между нападающим московского ХК «ЦСКА» Иваном Телегиным и певицей Пелагеей перенесли на 18 марта. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

В начале декабря 2020 года Никулинский районный суд окончательно утвердил развод Телегина и Пелагеи. Раздел их имущества вывели в отдельное судебное производство.

Заседание должно было пройти во вторник, 16 февраля, однако было отложено по «иным причинам».

Напомним, что Пелагея и Телегин поженились в 2016 году. В браке у пары родилась дочь Таисия. В декабре 2019 года певица сообщила, что собирается развестись. Официальную причину расставания супруги не назвали. Позднее хоккеист выложил пост, где написал, что в их разводе нет вины третьих лиц.

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