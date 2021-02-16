Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Заседание суда по разделу имущества Телегина и Пелагеи вновь перенесли
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Заседание суда по разделу имущества Телегина и Пелагеи вновь перенесли

Никита Абрамов

Звезды

Заседание суда по делу о разделе имущества между нападающим московского ХК «ЦСКА» Иваном Телегиным и певицей Пелагеей перенесли на 18 марта. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

В начале декабря 2020 года Никулинский районный суд окончательно утвердил развод Телегина и Пелагеи. Раздел их имущества вывели в отдельное судебное производство.

Заседание должно было пройти во вторник, 16 февраля, однако было отложено по «иным причинам».

Напомним, что Пелагея и Телегин поженились в 2016 году. В браке у пары родилась дочь Таисия. В декабре 2019 года певица сообщила, что собирается развестись. Официальную причину расставания супруги не назвали. Позднее хоккеист выложил пост, где написал, что в их разводе нет вины третьих лиц.

Читайте также: «Это слишком шикарно»: поклонников восхитила похорошевшая после развода Пелагея

хоккеистсудебное заседаниеПелагея
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа под ударами

Павел Семенов
Павел Семенов

Лучше махать лопатами во дворе, а не в интернете

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Я не хочу ничего решать, я хочу замуж за бизнесмена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грешно смеяться над больными модераторами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Все мнения
Вопрос дня
Какой объект, на ваш взгляд, должен стоять на Лубянской площади?
О проекте