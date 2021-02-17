Военный эксперт заявил, что Россия отсрочила ядерную войну минимум на 30 лет

Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, что на данный момент не существует угрозы полномасштабной ядерной войны, как это было в прошлом веке, потому что ядерное оружие перестало быть средством нападения. Об этом сообщает Nation News.

По его мнению, размещение американских бомбардировщиков В-1 на территории Норвегии недалеко от российских границ может спровоцировать эскалацию обстановки в арктическом регионе. В этом случае мир может вернуться на несколько десятилетий назад — в условия холодной войны.

Однако эксперт считает, что российским властям не нужно реагировать на каждый «чих» Запада. За этим 24 часа в сутки следят вооруженные силы, которые адекватно отреагируют в случае необходимости.

— Американские власти понимают, что ответный удар РФ полностью сотрет их с лица Земли. Это сдерживает начало третьей мировой войны. Ответный удар будет определяться тем, каким будет нападение Соединенных Штатов, — отметил военный эксперт.

Он также добавил, что все затраты нашей страны на военные нужды являются неким страховым полисом для того, чтобы в ближайшие 30 лет все было хорошо.

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