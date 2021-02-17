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Военный эксперт заявил, что Россия отсрочила ядерную войну минимум на 30 лет
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Военный эксперт заявил, что Россия отсрочила ядерную войну минимум на 30 лет

Елена Фролова

Армия

Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, что на данный момент не существует угрозы полномасштабной ядерной войны, как это было в прошлом веке, потому что ядерное оружие перестало быть средством нападения. Об этом сообщает Nation News.

По его мнению, размещение американских бомбардировщиков В-1 на территории Норвегии недалеко от российских границ может спровоцировать эскалацию обстановки в арктическом регионе. В этом случае мир может вернуться на несколько десятилетий назад — в условия холодной войны.

Однако эксперт считает, что российским властям не нужно реагировать на каждый «чих» Запада. За этим 24 часа в сутки следят вооруженные силы, которые адекватно отреагируют в случае необходимости.

— Американские власти понимают, что ответный удар РФ полностью сотрет их с лица Земли. Это сдерживает начало третьей мировой войны. Ответный удар будет определяться тем, каким будет нападение Соединенных Штатов, — отметил военный эксперт.

Он также добавил, что все затраты нашей страны на военные нужды являются неким страховым полисом для того, чтобы в ближайшие 30 лет все было хорошо.

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