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Истребители Су-27 перехватили французские самолеты над Черным морем
Фото: Youtube.сom

Истребители Су-27 перехватили французские самолеты над Черным морем

Кирилл Николаев

Армия

Два российских истребителя Су-27 перехватили французские самолеты над Черным морем. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Отмечается, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели. Ими оказались самолет-заправщик КС-135 и два самолета тактической авиации «Мираж-2000».

Полет российских истребителей был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщает РИА Новости.

Читайте также: СМИ: Су-57 провел тестовые полеты с макетами гиперзвуковых ракет

самолетЧерное мореИстребитель Су-27
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