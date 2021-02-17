Истребители Су-27 перехватили французские самолеты над Черным морем

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Два российских истребителя Су-27 перехватили французские самолеты над Черным морем. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Отмечается, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели. Ими оказались самолет-заправщик КС-135 и два самолета тактической авиации «Мираж-2000».

Полет российских истребителей был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщает РИА Новости.

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