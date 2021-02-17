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Эксперты предложили создать цифровую платформу для оценки технологий здравоохранения
Фото: Pexels

Эксперты предложили создать цифровую платформу для оценки технологий здравоохранения

Никита Абрамов

Наука

На прошедшем круглом столе «Медицинские технологии: будущее наступает сегодня» эксперты научных организаций Москвы обсудили перспективы технологического развития здравоохранения столицы. Одно из предложенных нововведений — создание единой цифровой платформы, которая будет служить для оценки технологий в сфере здравоохранения. Об этом в среду, 17 февраля, сообщила пресс-служба НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента.

— Мы предлагаем создать единую цифровую платформу для оценки технологий здравоохранения с доступом к данным деятельности врачей и других специалистов, для того чтобы они работали непосредственно со всеми материалами и могли быть участниками, — заявил научный руководитель НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко РАН Рамил Хабриев.

Он отметил, что благодаря этой системе можно будет привлекать к работе больше опытных и квалифицированных специалистов, а также ускорить сбор информации для различной статистики.

В свою очередь, директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы Елена Аксенова подчеркнула, что подобные идеи способствуют развитию и устойчивости системы здравоохранения.

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