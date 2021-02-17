«Она вечная жертва»: Меньшова высказалась о работе с Волочковой

Юлия Меньшова отметила, что не смогла раскрыть балерину / Фото: instagram.com/juliavmenshova

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала о своем впечатлении от работы с балериной Анастасией Волочковой. Она брала у нее интервью в программе «Наедине со всеми» на Первом канале. Актриса отметила, что не сразу поняла, что скандальная танцовщица всегда выступает в роли жертвы и пытается на этом построить всю свою медийную жизнь.

— Я не смогла раскусить Волочкову в интервью. Она всегда использует каждый свой приход на телевидение как повод для скандала, чтобы потом о ней много говорили. Я не сразу поняла, что позиция жертвы — это ее манипулятивный инструмент. Она вечная жертва. Если бы я смогла тогда это почувствовать, то по-другому строила интервью, а я многие вещи приняла за чистую монету. Трендом жизни Волочковой является то, что она всегда несчастная и кем-то преследуемая, — рассказала актриса в интервью на Youtube-канале.

Меньшова добавила, что героев программы она выбирала вместе с редакцией. Ей не всегда нравились пришедшие к ней на интервью звезды, но это было ее работой. Например, телеведущая согласилась на кандидату Виктории Бони, но во время беседы не смогла скрыть свое негативное отношение к ней.

Актриса добавила, что «Наедине со всеми» закрыли по ее инициативе, так как, по мнению телеведущей, программа стала терять качество из-за постоянного потока гостей.

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