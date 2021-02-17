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Курс евро снизился на Московской бирже
Фото: Pixabay / martaposemuckel

Курс евро снизился на Московской бирже

Кирилл Николаев

Экономика

Курс евро снизился на 9,79 копейки и составил 89,08 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 5744 сделки на сумму 24,75 миллиарда рублей.

Курс доллара увеличился на 37,45 копейки. Стоимость американской валюты составила 73,87 рубля. Всего на ЕТС было заключено 49 145 сделок на сумму 227,54 миллиарда рублей, сообщает Интерфакс.

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