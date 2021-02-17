Автомобиль в Москве эвакуировали из-за неоплаченных штрафов на 400 тысяч рублей

Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

В Москве на спецстоянку эвакуировали автомобиль Jaguar, владелец которого должен заплатить штрафы на сумму около 400 тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Большую часть неоплаченных штрафов владелец автомобиля получил за неоплату парковки. По данным пресс-службы, владелец сможет вернуть автомобиль, только выплатив всю сумму. Уточняется, что эвакуацией машины Jaguar занимались Моспаркинг вместе с судебными приставами.

В Дептрансе призвали москвичей вовремя оплачивать свои штрафы. Проверить наличие задолженностей можно на портале госуслуг или сайте mos.ru.

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