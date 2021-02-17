Роспотребнадзор приостановил работу более 80 кальянных в Москве с начала пандемии

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Работу 81 столичной кальянной приостановили с начала пандемии коронавируса. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора в Москве.

Уточняется, что кальянные закрывали в связи с несоблюдением в заведениях антиковидных мер. По данным ведомства, влажная и теплая среда внутри кальянов способствует размножению вирусов, в частности, COVID-19.

— Управлением Роспотребнадзора по Москве и территориальными отделами Управления в административных округах всего за период действия ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и невыполнением противоэпидемических мероприятий была приостановлена работа 81 кальянной, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что некоторые заведения продолжают работать, несмотря на запрет. Во время проверок выявляются попытки сокрыть ведущуюся деятельность: администрация убирает позиции меню и старается скрыть данные об объекте. Отмечается, что в подобных случаях установить факт нарушения помогает проведение контрольной закупки, сообщает Интерфакс.

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