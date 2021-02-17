Почти 250 пациентов с коронавирусом лечатся в медцентре «Вороновское»

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Россия, Москва, поселение Вороновское, квартал № 10, 1к6Б Карта всех событий

Почти 250 пациентов с коронавирусом проходят лечение в центре инфекционных болезней «Вороновское». Об этом рассказал главный врач медицинского учреждения Сергей Переходов в среду, 17 февраля, на своей странице в Facebook.

По его словам, за последние сутки из центра выписали 26 пациентов с коронавирусом. Однако еще 36 человек с COVID-19 поступило в больницу.

— В Московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» на 17 февраля состоит на лечении 248 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 248, подтвержденных с COVID – 248, с кислородной поддержкой — 199, на ИВЛ — 15, — написал Переходов.

Ранее сообщалось, что Центр пульмонологии в Москве вернется к обычному режиму работы после приема пациентов с коронавирусом.

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