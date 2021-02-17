Как противостоять психологической агрессии: советы специалиста

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Агрессия в переводе с латыни означает «нападение». Она бывает разной и может проявляться в открытой или скрытой форме: обидные шутки, крики или даже физическое воздействие. Почему возникает это чувство и как ему противостоять, рассказал специалист Московской службы психологической помощи Виталий Смолков.

— Причин возникновения агрессивного поведения у человека много. Это может быть жестокая среда, в которой рос ребенок и перенимал опыт такого поведения у взрослых. Или деструктивное воспитание: частые наказания, запреты, унижения и сравнение с другими детьми. Также оказывают влияние неблагоприятные условия окружающего мира: жара, холод, постоянный шум, неприятный запах. Но чаще всего причиной агрессивного поведения служит конфликт между потребностями человека и препятствием для их удовлетворения, –– отмечает психолог.

Специалистам давно известно, что самые сильные эмоции мы испытываем к близким людям. Именно поэтому чаще всего бранимся, раздражаемся и ругаемся мы со своими родными. Меньше мы ругаемся с друзьями. Еще меньше –– с коллегами и однокурсниками. Ну а с незнакомцами и людьми дальнего круга общения мы стараемся вести себя максимально деликатно, уважительно и вежливо. «Следуй голосу ума, а не гнева», –– говорил Уильям Шекспир. Проблема в том, что активизировать свой ум и приглушить эмоции в конфликте с близким гораздо сложнее, чем с незнакомцем. Но даже этому можно научиться, пройдя курсы по саморегуляции эмоций и управлению гневом. Просто для этого нужно найти время.

Часто агрессивные люди неосознанно (а порой и осознанно) пытаются втянуть вас в свои проблемы. Чтобы избежать подобного воздействия, можно использовать фразы: «У меня все в порядке и никаких проблем нет»; «Ничего-ничего, я все могу понять»; «Я вас услышал –– надеюсь, это все, что вы хотели мне сказать»; «Я принимаю ваши слова к сведению». Таким образом происходит четкое разделение границ вашего внутреннего мира от чужих проблем.

Иногда помогает техника «разворота внимания» конфликтующего на себя. Это можно сделать примерно так: «Ты говоришь мне, что я такой-сякой, и при этом я вижу, как ты нервничаешь и злишься. В чем твоя проблема? Я слушаю от тебя мерзости и попытки меня задеть, но при этом остаюсь спокойным. Почему ты, считающий себя правее и лучше меня, не можешь быть таким же спокойным и просто наслаждаться жизнью, принимая меня таким, какой я есть?».

Свои проблемы и непростые жизненные ситуации можно обсудить с психологом по телефону неотложной психологической помощи. Для этого нужно набрать простой трехзначный номер 051 с городского телефона. Чтобы позвонить с мобильного телефона, нужно добавить к номеру код города: 8 (495) 051.

Чтобы получить помощь онлайн в формате аудио- или видеоконсультации, оставьте заявку на сайте Московской службы психологической помощи населению. Помощь психолога онлайн можно получить в чате или по e-mail. Также свою проблему можно обсудить на форуме психологической поддержки.

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