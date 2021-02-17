Массовая вакцинация «Спутником V» в Венесуэле начнется 18 февраля

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В Венесуэле 18 февраля начнется массовая вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Об этом в среду, 17 февраля, сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

— Благодаря сотрудничеству России и Венесуэлы мы гарантируем здоровье нашего народа, — заявил Мадуро во время трансляции в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось о том, что первую партию российского препарата доставили в Венесуэлу 13 февраля. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес от лица президента страны поблагодарила Россию за сотрудничество.

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