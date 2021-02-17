Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Массовая вакцинация «Спутником V» в Венесуэле начнется 18 февраля
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Массовая вакцинация «Спутником V» в Венесуэле начнется 18 февраля

Никита Абрамов

Внешняя политика

В Венесуэле 18 февраля начнется массовая вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Об этом в среду, 17 февраля, сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

— Благодаря сотрудничеству России и Венесуэлы мы гарантируем здоровье нашего народа, — заявил Мадуро во время трансляции в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось о том, что первую партию российского препарата доставили в Венесуэлу 13 февраля. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес от лица президента страны поблагодарила Россию за сотрудничество.

Читайте также: Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к вакцине «Спутник V»

РоссияВенесуэла«Спутник V»
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Беда, которая нас объединяет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте