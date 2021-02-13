Власти Венесуэлы поблагодарили Россию за вакцину от коронавируса

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Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в субботу, 13 февраля, выразила благодарность российской стороне за отправку вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Ранее 13 февраля в Венесуэле приземлился самолет с партией российской вакцины. Это первая поставка в Венесуэлу для массовой вакцинации в рамках подписанного контракта

Родригес от имени главы государства Николаса Мадуро поблагодарила российского лидера Владимира Путина, правительство и народ России, а также российского посла в Венесуэле Сергея Мелика-Багдасарова «за все усилия и сотрудничество, благодаря которым этот день стал реальностью», сообщает телеканал TeleSUR.

Ранее стало известно, что российская вакцина «Спутник V» занимает третье место в списке препаратов против коронавируса по числу одобрений разными странами мира.

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что специалисты разработали технологию, которая позволяет создать вакцины против нескольких штаммов коронавирусной инфекции.

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