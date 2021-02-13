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Панама начала переговоры с Россией о поставках «Спутника V»
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Панама начала переговоры с Россией о поставках «Спутника V»

Татьяна Плотникова

Общество

Власти Панамы ведут с российской стороной переговоры о поставках вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в субботу, 13 февраля, рассказали в посольстве России в Панаме.

Как уточнил пресс-атташе посольства РФ Олег Вишневецкий, прямые переговоры на данную тему проходят в виртуальном формате между министерством здравоохранения Панамы и Российским фондом прямых инвестиций.

В минздраве Панамы отметили, что национальный регулятор в области фармакологии готов выдать лицензию на экстренное использование вакцины «Спутник V», сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что российская вакцина «Спутник V» занимает третье место в списке препаратов против коронавируса по числу одобрений разными странами мира.

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что специалисты разработали технологию, которая позволяет создать вакцины против нескольких штаммов коронавирусной инфекции.

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