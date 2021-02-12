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Технологию создания вакцин против нескольких штаммов COVID-19 разработали в России
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Технологию создания вакцин против нескольких штаммов COVID-19 разработали в России

Кирилл Николаев

Здоровье

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал технологию, которая позволяет быстро создавать вакцины против нескольких штаммов коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в состав препарата будут входить антигены не от одного варианта коронавируса, а от двух, трех, четырех и пяти различных антигенных вариантов.

— Такая вакцина одновременно будет создавать иммунитет к тому количеству различных антигенных вариантов коронавируса, — отметил Гинцбург.

Он подчеркнул, что в настоящее время эта разработка находится в продвинутой стадии. Клинические испытания препарата могут начаться в конце 2021 года.

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