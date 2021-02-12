Технологию создания вакцин против нескольких штаммов COVID-19 разработали в России
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал технологию, которая позволяет быстро создавать вакцины против нескольких штаммов коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в состав препарата будут входить антигены не от одного варианта коронавируса, а от двух, трех, четырех и пяти различных антигенных вариантов.
— Такая вакцина одновременно будет создавать иммунитет к тому количеству различных антигенных вариантов коронавируса, — отметил Гинцбург.
Он подчеркнул, что в настоящее время эта разработка находится в продвинутой стадии. Клинические испытания препарата могут начаться в конце 2021 года.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Гинцбург назвал продолжительность действия вакцины «Спутник Лайт»